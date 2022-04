Un programa ambicioso, moi completo e innovador. Así define o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, os festexos patronais de San Telmo que se celebrarán do 16 o 25 de abril.

O inicio terá lugar co pregón popular que lerá o actor Luís Zahera o vindeiro sábado ás 11.45 horas na Praza da Inmaculada. O rexedor local explica que “se cambiou a filosofía do pregón porque entendiamos que debía ter un carácter máis popular e festivo”. Engadindo que “o acto institucional pasa a ser a gala de entrega dos premios Cidade de Tui”, que terá lugar na mesma xornada, ás 19.30 horas no Teatro Municipal, “nos que se recoñecerá a unha persoa e a un colectivo que dalgunha forma a súa traxectoria estea baseada na implicación na cidade dende moitos puntos de vista”.

Outra das apostas deste ano é a deslocalización das actividades que se celebrarán en até seis puntos da cidade con eventos festivos. Será así o Paseo da Corredoira, a rúa Compostela, as prazas de San Fernando e San Telmo, o edificio Francisco Sánchez e o espazo feira, na prolongación da travesía da rúa Casal Aboy (explanada do antigo Cam-Fran).

Logo de dous anos, marcados pola pandemia da COVID, as festas celébranse este ano “cun programa ao uso” sinala a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente. A música será unha das grandes protagonistas, así haberá concertos de grupos coma Efecto Pasillo, xunto a outras agrupacións emerxentes e da zona coma Micalip’s, No All Kansas, Rockin’ Gina & The Sentinels, Laura LaMontagne & PicoAmperio, Dj Enter, G Face, Dj Adrian L e Lucky Duckies. As charangas tudenses Cantos Somos e A Tu Ritmo actuarán polas rúas, ao igual que a Escola de Gaita e Percusión “A Insua” de Caldelas, a Banda de Gaitas “Arume” de Malvas, e a Banda de Gaitas “San Xoan” de Paramos que actuará na praza de San Fernando. Tamén protagonizarán pasarrúas Troula Animación e Hípica Celta e non faltarán as verbenas con orquestras como Los Satélites, Assia, Capitol, Los Players e París de Noia, que porá o broche de ouro aos festexos.

Non faltará tampouco o son das bandas de música coa Banda de Música Popular de Tui, xunto ás de Salvaterra, Monçao, Lanhelas e a da Escola Naval Militar de Marín. O público familiar poderá gozar na carpa da Corredoira coa maxia de Samuel Moreno, o circo de Cia Assircopatas, a música de Pakolas e Odaiko, e o teatro con Culturactiva.

Da man do festival Música no Claustro, o domingo 24 na Catedral recuperarase a Misa medieval de San Telmo co concerto de Seconda Pratica de canto gregoriano, e o luns 25, festividade local, a solemne procesión de San Telmo, con saída ás 21.00 horas dende Catedral percorrendo diferentes rúas da vila.

Outra das novidades deste ano será o fin de festa, ese mesmo luns, cunha tirada de Fogos Piromusicais.

O deporte está presente neste programa coa Carreira Popular de San Telmo o sábado 23, a Andaina Popular de San Telmo o domingo 24 e a Feira Cabalar en San Bartolomeu o luns 25. E do martes 19 ao venres 22 celebrarase a XII Semana de Teatro Amador, con función ás 21.00 horas no Teatro Municipal.