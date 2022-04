A Concellería de Xuventude do concello de Gondomar ofrece a posibilidade de realizar dous cursos de manexo de dron, dirixido preferentemente a mocidade entre 18 e 35 anos que teñan a ESO ou equivalente, tendo a obrigatoriedade de superar un exame online realizado pola EASA para acceder curso A2.

O sector dos drons está a ter un crecemento exponencial, dando paso a importantes posibilidades de actividades e negocios en ámbitos como agricultura, medio ambiente, vixilancia, reparacións industriais, picking, entre outros.

A Axencia Europea de Seguridade Aérea (EASA) dentro da categoría aberta establece dúas subcategorías: A1/A3-curso inicial e que require da superación dun exame teórico online, para acceder ao segundo nivel e A2-curso categoría específica, superación exame online.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o día 22 de abril e a data de comezo do curso A1/A3 será o día 2 de maio. Primeiro abrirase o prazo de do curso A1/A3 e os participantes que superen o exame poderán acceder o nivel A2, que se iniciará o 30 de maio. Esta formación ten unha duración total de 50 horas con formación teórica e práctica cos drons máis utilizados no mercado.

Para presentar a solicitude é preciso cubrir os anexos dispoñibles na web do Concello, na OMIX ou que tamén se poden solicitar a través do correo electrónico omix@concellodegondomar.gal.