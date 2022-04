A XXXV edición da Festa do Choco de Redondela xa ten cartel. Dende o Concello adiantan que a deste ano virá cargada de sorpresas, dunha variada programación cultural e do mellor choco.

Precisamente a presentación oficial do programa está prevista para o vindeiro día 21 de abril. Mentes, onte mesmo pechouse o prazo para que os establecementos hostaleiros da vila se inscribisen para participar nas que serán as segundas Xornadas Gastronómicas do Choco, que se desenvolverán dende o 29 de abril ata o 8 de maio. Unha iniciativa que na súa primeira edición tivo unha excepcional acollida e que busca poñer en valor o produto estrela da enseada de San Simón e contribuír á dinamización dos establecementos hostaleiros do municipio.

Ao igual que fixo nas xornadas do 2021, o Concello mercará directamente á Confraría de Pescadores o choco que será distribuído entre os establecementos participantes “para, dese xeito, promocionar o noso produto estrela e garantir a súa calidade, asegurándonos que, en realidade, sexa choco de Redondela”, indica a alcaldesa Digna Rivas.

Os establecementos hostaleiros participantes incluirán na súa carta, como mínimo, un menú, prato ou proposta gastronómica, salgada ou doce, na que o produto principal sexa o Choco de Redondela. Tanto o menú como o seu prezo será de libre elección por parte de cada hostaleiro.