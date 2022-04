O Concello das Neves recupera a súa tradicional Feira do Requeixo e do Mel enmarcada na Semana Santa da comarca do Condado e que por mor da pandemia levaba dous anos sen celebrarse coa súa degustación na praza da vila. A feira, que acada a súa 29ª edición, será os vindeiros 15 e 16 de abril, Venres Santo e Sábado Santo.

O afamado requeixo orixinario da parroquia nevense de Cerdeira poderá saborearse acompañado de mel, ademais de noutras propstas que requiren máis elaboración. A festa, declarada de interese turístico de Galicia desde 2013, acada a súa acompañada de moitas actuacións musicais e de animación pensadas para todas as idades.

A programación previa á festa xa comezou o mes pasado e continúa hoxe con actividades promocionais no eido do deporte. O pavillón municipal acolle o Campionato de Bádminton, IV TTR As Neves de Categoría absoluta e Sub-11, a partir das 10.00 horas.

Mañá, será a Andaina do Requeixo e do Mel, que sairá ás 9.30 horas da Praza do Concello ou, como alternativa, ás 10.30 horas desde a casa do forestal de San Xosé de Ribarteme. Ao finalizar degustarase requeixo en Cerdeira e haberá autobús para a volta. Require inscripción.

Co propósito de divulgar a versatilidade do requeixo e seguir aprendendo, tamén previo á feira, este mércores, 13 de abril, celebrarase un showcooking nas instalacións de EFA A Cancela, a cargo do chef Rui Ribeiro. Require inscripción.

Programa

A XXIX Feira do Requeixo e Mel comezará o Venres Santo, 15 de abril, ás 11.00 horas, coa apertura da feira. Haberá animación musical a cargo de O Cego na feira. De seguido, recepción oficial no Concello e, ás 12.00 horas, lectura do pregón do chef Iñaki Bretal, do restaurante O Eirado da Leña, cunha Estrela Michelín. A dontinuación, entrega dos premios do III Concurso de Receitas Requeixo das Neves. De novo, ás 14.00 horas, animación musical de O cego na feira.

Pola tarde, desde as 16.30 horas, a cativada poderá gozar co espectáculo infantil “A Maquina do Tempo” de Teatro Ghazafelhos. Pensando nas mozas e mozos, a Casa da Xuventude tamén acollerá actividades para este grupo de idade , de 17.00 a 20.00 horas., a cargo de Vella Escola.

Con todo, tanto o venres como o sábado, durante toda a feira haberá un espazo infantil permanente, para que nenas e nenos se divirtan mentres os seus pais tamén o fan.

A Feira do Requeixo e Mel das Neves contará cunha actuación musical moi agardada ás 21.00 horas. Guadi Galego pechará o primeiro día de feira cun concerto na Praza.

A XXIX Feira do Requeixo e Mel continuará o sábado, 16 de abril, tamén desde as 11.00 horas. Os asistentes poderán desde entón tomar o delicioso requeixo das Neves aderezado con mel. Ás 11.30 horas, xornada técnica sobre mel impartida por Xosé Manuel Alfonso González, no mercado municipal, con inscripción previa. A música en directo soará ás 13.00 horas a cargo da Coral Santa Mariña que amenizará a sesión vermú.

As delicias feitas con requeixo poderán degustarse durante toda a xornada e será pola tarde, ás 18700 horas, cando comezará o conerto do grupo Paraíso Canto.