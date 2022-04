Ás portas xa da Semana Santa, as panaderías da bisbarra teñen todo preparado para a época do ano na que máis traballan. A tradicional rosca de Pascua que se da entre padriños e afillados ou mesmamente para degustar en calquera fogar que mellor garantía que adquirila no comercio de proximidade. Baixo esta premisa, o Concello de Nigrán repite iniciativa e continúa coa súa campaña para promover entre a veciñanza a compra nas panadarías do municipio, todas elas con longa tradición na elaboración de roscas ou chocolates e listas para recibir encargos.

Como xa o fixo o ano pasado, o Concello de Nigrán elaborou uns carteis específicos que distribuirá en redes sociais e nos propios negocios baixo o lema ‘Merca a Pascua nas panadarías de Nigrán’ O Concello ven incentivando a través de diferentes campañas a filosofía #VivoEnNigránComproEnNigrán ou ‘Eu son de mercar en Nigrán. E ti de quen vés sendo?’. “En Nigrán temos panadarías históricas cun bo facer incuestionable, neste sentido, mercar local é sinónimo tamén da máis alta calidade, por iso o destacamos”, sinala o alcalde, Juan González . “Porque somos veciños. Porque a riqueza queda no pobo. Porque axudas ás persoas emprendedoras a manter a boia os seus negocios. Porque aínda que agora o tape a máscara sempre temos un sorriso de agradecemento. Porque evitas maiores desprazamentos e resulta ecolóxico. Porque ti nos importas… :)”. Estes son algúns dos motivos que o Concello ofrece novamente.