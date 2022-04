Tomiño pode presumir de mercados municipais do século XXI, tamén na súa forma de comunicarse coa veciñanza. As prazas de abastos do municipio estrean páxina web, mercado.tomino.gal, cun deseño moderno, atractivo, limpo e intuitivo que permite á veciñanza estar informada de todo o que acontece tanto no mercado de Tomiño como no de Goián. “Os nosos mercados tamén teñen que emprender o camiño da dixitalización porque veñen novos tempos con novos consumidores e consumidoras para os que a vida dixital é importante”, explica a alcaldesa, Sandra González.

Trátase dunha web visual na que teñen cabida as renovadas instalacións das dúas prazas de abastos e a todos os postos que nestes intres están a desenvolver a súa actividade económica en ambos os dous recintos. A veciñanza poderá atopar información sobre a actualidade dos mercados, os obxectivos, horarios, servizos con información particular de cada un e o xeito de contacto tanto coas propias prazas como con cada un dos postos. A web compleméntase co acceso a novas canles de comunicación dos praceiros e praceiras , como a súa canle de Youtube ou a súa páxina de Facebook, na que van informando das diferentes novidades.