Abril está a ser o mes do libro no Rosal. O Concello preparou unha programación especial coa que convidar a toda a veciñanza a conmemorar o Día do Libro e a gozar da literatura, da cultura e do lecer para toda a familia.

As actividades comezaron o día 1 na Biblioteca municipal co contacontos do libro de Francisco Álvarez, Koki, de ‘Olivia e o clarinete máxico’ e continúan hoxe mesmo, logo de varios eventos ao longo dos últimos días, co Festival de Primavera da Agrupación Musical do Rosal, ás 20.00 horas no auditorio, lugar onde mañá domingo, ás 19.30 horas, haberá sesión de cine e risas con ‘A herdanza’, a película do Grupo San Roquiño.

A programación continuará a vindeira fin de semana, o domingo 17, cando a veciñanza poderá gozar do teatro, a danza e a música con ‘Lara Hierro’, da compañía de Constance Hurlé, tamén no auditorio as 19.30 horas, e o venres 29 terá lugar a presentación do libro de poemas ‘Círculos concéntricos’ de Iria Supertramp, na biblioteca municipal ás 19.00 horas.

Xunto con toda esta programación cultural, O Rosal contará este mes de abril con moitas actividades centradas na literatura na que os rosaleiros e rosaleiras serán os protagonistas. Así, durante realizaranse e publicaranse vídeos do alumnado do CPI Manuel Suárez Marquier lendo un conto, dun vídeo promocional da biblioteca municipal, doutro da libraría co que poder coñecer as últimas novidades lectoras, pezas con recomendacións de libros feitas polas persoas que participan no Club de Lectura ou vídeos da veciñanza lendo unha pequena historia.

Ademais, o Concello colaborará co CRA María Zambrano na edición de marcapáxinas feitos polos nenos e nenas cun código QR que leva información relacionada con diferentes libros. E, como é habitual, co gallo da conmemoración do Día Internacional do Libro a biblioteca entregará os premios ao bo lector nas categorías de infantil, xuvenil e adulto.

A alcaldesa, Ánxela Fernández, destaca que este mes poderase desfrutar dunha ampla axenda “coa que seguir enchendo o noso concello dunha programación diversa, na que todas as persoas poderán atopar actividades coas que pasar un bo rato, nesta ocasión coa literatura como gran protagonista”.