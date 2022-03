A corporación de Nigrán acordou por unanimidade na Xunta de Portavoces os galardoados cos Premios Nigrán 2022, que regresarán coa súa tradicional gala o sábado 30 de abril despois de dous anos sen celebrarse por mor da pandemia.

Nesta décima edición serán homenaxeados no eido social as asociacións veciñais e culturais A Camoesa, no educativo o CEIP Humberto Juanes, no empresarial Bar Camoes, no deportivo Asociación de Escolas de Surf de Patos e no Cultural Teatro do Ar. Igualmente, por vez primeira establécense tres mencións especiais: ao maquetista Feliciano Figueiró e aos hostaleiros retirados Horacio Gomes e Gustavo Vidal, fundadores do Venus e El Refugio del Pescador, respectivamente.

Esta decisión será ratificada oficialmente no pleno do luns, 28 de marzo.

O xa consolidado acto institucional pretende ser un recoñecemento público de todo o pobo de Nigrán á súa traxectoria.