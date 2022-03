Bernardino Graña, que vive desde hai anos na residencia Stella Maris de Panxón, fora homenaxeado polo Concello de Nigrán en setembro do ano pasado, coincidindo co seu 89 aniversario, mediante a estrea do documental e mostra ‘O home que quixo vivir’ .

“Bernardino Graña é un dos máis grandes escritores galegos contemporáneos e temos a sorte de telo como veciño, por iso desde o Concello estamos especialmente orgullosos de exercer de anfitrións do acto de homenaxe da Real Academia Galega”, explicou o alcalde, Juan González, O rexedor local e o presidente da RAG, Victor Freixanes, foron os encargados de abrir o acto celebrado na véspera do Día da Poesía, no auditorio municipal de Nigrán e que foi retransmitido a través da páxina web de www.academia.gal Posteriormente, a directora da Sección de Literatura da RAG, Marilar Aleixandra, foi a encargada de conducir unha xornada na que o académico Xesús Alonso Montero pronunciou a ‘laudatio’ do homenaxeado e os tamén membros da academia Ramón Lorenzo e Ana Romaní recitaron versos da súa autoría xunto a Xosé María Álvarez Cáccamo, Alexandre Ripoll, Lucía Novas, Alexandre Nerium, Marta Dacosta, Elvira Ribeiro, Héitor Mera e Miro Villar. Tamén participaron no recitado Rosalía e Navia Franco Barreiro, fillas de Xosé Luís Franco Grande (1936-2020), que tiña previsto participar nesta homenaxe “ao seu amigo” que tivo que ser posposto pola pandemia. A Real Academia Galega destaca que Bernardino Graña pertence á xeración das ‘Festas Minervais’ da Universidade de Santiago de Compostela, nas que foi premiado en distintas ocasións. Foi tamén un dos integrantes do Grupo Brais Pinto nos anos nos que continuou os seus estudos en Madrid xunto a Xosé Luís Franco Grande, Ramón Lorenzo, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Fernández Ferreiro e Reimundo Patiño, entre outros intelectuais e artistas que apostaron pola “renovación da cultura galega en pleno franquismo. Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) é membro da Real Academia Galega desde o ano 2010. A produción literaria do escritor é magna, abarca desde a poesía até o teatro ou a narrativa, como a novela ‘Protoevanxeo do neto de Herodes’ (2005), gañadora do Premio Eixo Atlántico, ou ‘A fuga a Exipto’ (2016). Foi catedrático de lingua e literatura ata a súa xubilación en 1991. Desde ben mozo formou parte do Consello de Redacción da revista poética Alba. Participou tamén como articulista en La Noche e no Faro de Vigo, ademais de colaborar como ensaísta en numerosas publicacións. En 1958 participa na creación do grupo Brais Pinto. É autor dunha decena de magníficos poemarios, un destacado libro de relatos, unha orixinal novela, máis dunha vintena de salientables títulos infantís e xuvenís e preto de media ducia de pezas teatrais de relevo que merecen maior divulgación no conxunto da sociedade galega e, moi especialmente, entre a xente nova, á cal dedicou unha parte significativa da súa obra escrita na súa residencia moañesa de Tirán.