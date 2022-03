Valoración positiva da promoción turística de Tui na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo de Portugal, na que participou coa Eurocidade Tui-Valença e coma membro da Red de Juderías de España, promociona o seu legado sefardí .

Presentouse na BTL o proxecto “Río Miño, un destino navegable” promovido polas Eurocidade Tui- Valença e Salvaterra-Monçao, xunto a Turismo de Galicia e Turismo Porto e Norte de Portugal, do mesmo xeito que se fixo a finais de xaneiro en FITUR en Madrid. A Eurocidade Tui-Valença presentou tamén na BTL as novas guías con información cultural tanto de Tui como de Valença, as actividades financiadas con fondos europeos, e información de interese para as persoas que realicen o Camiño Portugués entrando a Galicia dende Tui.

Houbo ademais unha degustación gastronómica na que, como se amosa na imaxe da esquerda, non faltaron os peixiños e as pastas de améndoa elaboradas polas monxas Clarisas de Tui.