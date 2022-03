O Concello de Tomiño, participa a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix), nun programa de voluntariado europeo para persoas mozas de entre 18 e 30 anos que desexen pasar un ano en Irlanda.

A experiencia convócaa “Love and Care for People (LCP). European Solidarity Project”, unha entidade parceira da OMIX Tomiño.

O obxectivo do proxecto é desenvolver a solidariedade e promover unha cidadanía activa e un entendemento entre a mocidade, desenvolvendo programas de educación non formal con nenos e nenas de escolas locais en distintas áreas: deportes, teatro, danza, etc. As persoas voluntarias terán que traballar, un máximo de 36 horas á semana, impartindo ou acompañando aos participantes en gran variedade de obradoiros e actividades, tentando sempre de brindar apoio e experiencia para o desenvolvemento das potencialidades de cada participante.

A cambio recibirán aloxamento, comida, transporte, seguro de saúde e unha cantidade de diñeiro para gastos diarios. Como requisitos, pídese que os candidatos e candidatas voluntarios sexan de mente aberta, tolerantes, con actitude positiva, motivación, iniciativa e respecto; paciencia cos nenos e nenas e cun nivel intermedio de Inglés escrito e falado.

O proxecto comeza no mes de abril, polo que as persoas interesadas deben pórse en contacto ca Omix o antes posible para ampliar a información e coñecer os trámites a desenvolver e a documentación necesaria para poder aplicar á convocatoria.