A Asociación Andaina de persoas con diversidade funcional de Redondela mantén aberta ata o 30 de xuño a presentación de proxectos aos Premios Andaina que, por primeira vez, recoñecerán o traballo e compromiso do comercio, hostalaría, pequena empresa e entidades á hora de establecer boas prácticas no mundo socio-laboral das persoas con diversidade funcional. Tódolos anos recoñecíase o labor de asociacións e colectivo , agora “dáse un paso máis”, explica Antonio García, presidente de Andaina.

“Non só se premiará a accesibilidade arquitectónica, senón que tamén haberá galardóns para a accesibilidade cognitiva, integración laboral amais de premio para as entidades culturais e deportivas”.

A maiores, seleccionarase unha persoa con diversidade funcional que “teña destacado en calquera ámbito polos seus logros, esforzo ou méritos” e na gala de entrega dos premios que terá lugar a finais de ano, “porase en valor o seu mérito dando a coñecer o seu traballo e buscando espazos onde dar visibilidade as súas capacidades”.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, sinala que “os Premios Andaina son, non só un recoñecemento para as persoas e colectivos galardoados, senón un premio para a propia asociación que traballa arreo a prol da integración social e laboral destas persoas o que se traduce nunha maior calidade de vida para elas e as súas familias”.