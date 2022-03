A Concellaría de Cultura do Concello de Baiona organiza BrevEscénica o vindeiro venres 8 de abril. Trátase da terceira edición da Mostra de Artes Escénicas Profesional de Formatos Breves, que se desenvolve en diferentes espazos do casco vello da vila, onde se representan pezas curtas, de entre 15 e 20 minutos, nun marco alleo ao espazo escénico habitual.

BrevEscénica ponse en marcha co gallo de celebrar o Día Mundial do Teatro. “A idea é mobilizar á vila por medio desta arte”. O cartel ofrece todo tipo de espectáculos para todas as idades tendo como pano de fondo o humor. Trátase dun proxecto cargado de atractivos, que non deixará indiferentes aos espectadores que se acheguen ata a localidade a gozar do teatro.

Son catro os artistas e actuacións programadas. “Anotacións para un pergamiño portátil”, de Silvia Penas, é un recital poético que parte de diversas cantigas medievais de Johan Zorro, Joahn García de Guilhade e Martín Códax.

O espectáculo de Danza Contemporánea “Preámbulo (para un sen motivo)”. Avanzar nun lugar, nun espazo no que se expresen ou agromen imaxes, sons, palabras, acenos, movementos… un pensar danzante.

“Karaoke” de Serio Llauger. Trátase dun espectáculo unipersoal que reflexiona sobre a soidade, a depresión e o alcolismo. Un actor enfróntase nun karaoke ao seu maior medo: ser patético. Durante a súa estancia no karaoke pasarán diversos personaxes que nos mostrarán as sombras da vida nocturna.

E, por último, “A idea primaria é esnaquizalo a cabezadas (fragmento)”, de María Llanderas. Unha performance que nace como unha deriva, un desvío no camiño. O xerme é o proxecto escénico sobre a poeta Xela Arias.