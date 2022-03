As alumnas e os alumnos participantes no curso gratuíto de alfabetización informática, impartido na Cañiza, recibiron os seus diplomas acreditativos. O alcalde, Luis Piña, foi o encargado de entregarllos.

O curso fíxose especificamente para ensinar dende cero e sen necesidade de coñecementos previos o uso básico dun ordenador e a navegación por internet.

Esta formación estaba dirixida a persoas que non estiveran familiarizadas co ordenador, ben porque nunca o usaron ou ben porque desexaban aprender paso a paso.

Acender e apagar correctamente o ordenador, manexar o rato e teclado con soltura, familiarizarse co entorno de traballo e as ventás do sistema operativo, aprender a xestionar arquivos e cartafoles, imprimir un documento cun editor de textos e aprender nocións básica de Word e Excell foron algúns dos contidos aprendidos durante o curso.

Agora xa poden sacarlle partido ao ordenador e a navegación por internet.