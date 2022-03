Comprar no Mercado Municipal de Tomiño é cada día máis fácil. A praza de abastos vén de estrear un novo servizo de recollida de pedidos polas tardes que permite á veciñanza facer as súas compras pola mañá de forma telefónica e acudir ao mercado para retirala fóra do horario de apertura dos establecementos.

Este servizo funcionará a través dun sistema gratuíto de consignas que permite gardar os pedidos durante horas garantindo a cadea de frío e con compartimentos diferenciados pola tipoloxía de produtos: carne, peixe e froitas e verduras. A clientela só ten que facer o seu pedido de xeito directo ao establecemento que desexe, aboar a compra co método acordado co praceiro ou praceira e pasar a recollela de 17.00 a 20.00 horas.