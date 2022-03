Concienciar as mozas e mozos europeos sobre as graves consecuencias do cambio climático para que se convertan en axentes de transformación na procura dun mundo máis sustentable é o obxectivo do proxecto ‘People & Planet: un destino común’.

A implicación directa da mocidade nos problemas ambientais do seu municipio e na súa resolución é chave neste proxecto, polo que en maio de 2021 catro municipios, entre eles A Guarda, e na bisbarra tamén As Neves, poñen en marcha cadanseu consello integrado por mozas e mozos de entre 15 e 34 anos que asesoraran ao goberno local nesta materia O Consello Climático Xuvenil da Guarda comeza a súa andaina en xuño de 2021, reúnese regularmente os últimos venres de mes ás 19.00 horas no edificio do Concello aínda que coa chegada do bo tempo comezarán a facer as xuntanzas fóra, ao aire libre e en contacto coa natureza. Nestas xuntanzas organízanse para ir cumprindo os obxectivos pero tamén para realizar actividades ou participar en diferentes propostas tales como unha limpeza de costa organizada pola Asociación de Pescadores e unha campaña de concienciación sobre utilización de bolsas de un só uso levada a cabo polo Concello na praza de abastos e no mercadiño, na que axudaron a recoller información mediante enquisas e repartir bolsas de tea. Nestas sesións tamén coñecen nova información e levan a cabo debates sobre temas actuais como mobilidade e alimentación sustentables, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, etc. Actualmente teñen en marcha un concurso de fotografía con motivo do Día da Auga e tamén están planificando diversas actividades para que máis mocidade coñeza a súa labor e se unan a este emocionante proxecto como unha xincana climática.