O alumnado de 1º, 2º e 6º de Primaria do C.E.I.P Antonio Carpintero, de Arbo, visitou o Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea “Arabo”, acompañados do seu profesorado e do alcalde arbense, Horacio Gil. Na visita o alumnado, puido coñecer o museo, a historia da Festa da Lamprea, a pesca da lamprea, as adegas de Arbo e os recursos que o municipio ofrece. Por outra banda, o alumnado de 3º e 4º de Primaria do C.E.I.P Antonio Carpintero visitaron a casa consistorial para coñecer o funcionamento do Concello de Arbo. Na visita o estudantado puido coñecer as dependencias municipais, recibir información dos empregados e simular un pleno da corporación. O alcalde agradece a visita e a colaboración do profesorado e a dirección do colexio para facer posible estas dúas visitas de divulgación da riqueza do municipio entre os máis novos. “Destaca o bo comportamento e a educación demostrada polos alumnos que en todo momento mostráronse moi interesados e atentos” apuntou Gil.