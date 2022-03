A Biblioteca Pública Municipal de Salvaterra de Miño, situada no fermoso recinto amurallado da localidade, leva aproximadamente un mes aberta. É este un novo espazo cultural e lúdico para a veciñanza que está a ter moi boa acollida por parte daquelas persoas que se van achegando a coñecela e van descubrindo as súas moitas posibilidades.

Desde a súa inauguración ten case un cento de socios rexistrados, dos que a metade son nenas e nenos da localidade, aos que se irán sumando moitos máis co tempo.

Estas instalacións xa levan sido visitadas polos usuarios por distintos motivos. Hai quen as escolle para estudar, quen as prefire para ler e tamén quen as ve axeitadas para facer traballos académicos en grupo.

Na biblioteca municipal de Salvaterra están ao servizo dos usuarios ordenadores, enciclopedias e libros que serven de consulta e aprendizaxe para calquera que o precise.

A sala infantil leva sido unha das máis visitadas da biblioteca nas últimas semanas. Acompañados dun adulto, os pequenos aventureiros decántanse neste espazo por quebracabezas ou atraíntes contos infantís.

Estas novas instalacións contan ademais cun espazo polivalente para presentacións de traballos ou reuniós informativas.

Desde a biblioteca organízanse actividades complementarias ao longo de todo o ano. Un exemplo son as accións deseñadas para festexar o mes pasado, o día de Rosalía de Castro, onde participaron ata 50 persoas.

Nestas novas instalacións tamén se crearon espazos dedicados ao Día Internacional da Muller, mediante a lectura de Contos para a Igualdade.

Desde o Concello animan á veciñanza, que aínda non a coñece e que busca un entorno idóneo para aprender e traballar, a visitala e sacarlle o máximo partido.