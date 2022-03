Hai máis de 20 mulleres de Cans que teñen traballado como feirantes desde a década dos 60, algunhas das cales viven e teñen máis de 90 anos. Elas serán as protagonistas do proxecto Cans 303 que volve ao formato presencial nesta XIX edición do Festival de Cans. que se celebra do 18 ao 21 de maio.

Cans 303 é un obradoiro de iniciación á gravación, edición e montaxe promovido pola organización do Festival e conducido polo realizador Juanma Lodo.

Das testemuñas sobre os negocios prohibidos do contrabando durante a posguerra, recollidos en Mulleres no estraperlo e estreada na pasada edición, a mirada do documental diríxese este ano cara ás mulleres feirantes de Cans, aquelas que vendían os seus xéneros, tecidos ou rosquillas en festas e mercados ambulantes.

Cans é unha aldea de gran tradición de feirantes, sobre todo nalgúns barrios como o da Carreira ou o Castillo. Nalgunhas casas hai ata tres xeracións de mulleres dedicadas a vender de xeito itinerante, unha tradición que se remonta á segunda metade do século XX e que chega ata os nosos días. Hai máis de 20 feirantes documentadas en Cans o que servirá como punto de arranque do documental que afondará neste modo de vida, onde as mulleres son unha das bases da economía familiar, coa intención de poñelas no centro do relato.

Memoria e patrimonio

Como en anos anteriores, o curso pretende rescatar un anaco da memoria da aldea, para así indagar nalgúns momentos da súa historia, recoller os recordos das persoas de maior idade e promover a recuperación dun arquivo multimedia que contribúa a preservar a memoria e o patrimonio documental de Cans.

Con ese obxectivo, a organización fixo un chamamento para que calquera persoa do Concello do Porriño ou arredores que coñeza a historia dalgunha destas mulleres e poida aportar información ou documentos fotográficos e/ou audiovisuais se poña en contacto co festival

Clases tódolos sábados

O artista multidisciplinar Juanma Lodo, que ten filmado coas persoas participantes no obradoiro os bares, a canteira ou a música locais, retoma este ano as clases presenciais que se desenvolven todos os sábados pola mañá, de marzo, abril e maio, ata a celebración do festival.