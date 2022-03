Traballar o cálculo e a numeración a través dun modelo diferente e alternativo ás metodoloxías tradicionais e que resulta, á vez, máis atractivo para os escolares é o que están a poñer en práctica no Colexio San José Carmelitas da Guarda. Trátase do método ABN “Abierto a Base de Número” que se emprega para traballar as Matemáticas co alumnado de Educación Infantil e Primaria.

O xefe de estudos do centro, Jesús Martínez, explica que o obxectivo principal desta metodoloxía é “o desenvolvemento da lóxica e o razoamento matemático a través de instrumentos manipulativos, o que supón un aumento da motivación e a mellora da atención por parte do alumnado”. Entre as principais vantaxes deste método de cálculo están, por tanto, “un cambio moi favorable na actitude dos nenos ante as matemáticas, gústanlle e atópanas divertidas”; mellora a capacidade de estimación e de resolución de problemas, “entenden o que están facendo, verbalizan o proceso e explican o seu por que”, subliña.

“Utilizamos situacións próximas relacionadas coa experiencia do estudante; permite seguir os pasos que o alumno vai dando mentres resolve a actividade, o que permite detectar fallos e o punto exacto no que se producen; elimina as temidas levadas; fomenta o cálculo mental a través do emprego de materiais e obxectos cotiáns como botóns, pinzas da roupa, palillos… e cadaquén elixe como fai as operacións segundo a súa propia capacidade e é posible dar coa solución correcta de diferentes maneira”, engada á vez que remarca que “supón un novo paradigma para o alumando, as familias y e o profesorado.

Aínda que a implantación e consolidación do método ABN é, a día de hoxe, o proxecto prioritario, o centro traballa noutros como son o uso de ferramentas Google con dispositivos Chromebooks, educación emocional na interioridade e campañas de aprendizaxe e servizo con recollida de alimentos para familias vulnerables da localidade (colaborando con San Vicente de Paúl) e estes colaborando con Cruz Vermella recollendo doazóns económicas de axuda á crise de Ucraína.