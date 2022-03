A Festa da Lamprea acada este ano a súa 62 edición. É unha das citas máis sinaladas do calendario de Arbo, tanto para a súa veciñanza como para todos os visitantes amantes desta vila da Paradanta e dos seus manxares; coa lamprea e o viño nas posicións máis destacadas. Con todo, o Concello aínda non ten definido como será o formato da festa deste ano logo de levar dous anos sen celebrala. O que si decidiu xa o consistorio é pospor de novo a agosto a celebración da Gala da Lamprea, na que se entregarán os premios dos distintos concursos organizados con motivo da Festa da Lamprea.

Como cada ano, o Concello de Arbo organizou un concurso a nivel nacional para elixir o cartel anunciador da festa. As propostas chegaron dende distintos puntos de España e Galicia e foron valoradas por un xurado de profesionais da imaxe, da hostalaría, representantes de asociacións culturais de Arbo... que puntuaron a calidade técnica, a orixinalidade, a innovación do deseño e a facilidade de identificar e transmitir os sinais de identidade de Arbo. Desta vez o gañador foi César Núñez, de León, coa súa proposta “A toda cor”.

A maiores, e debido á súa boa acollida o ano pasado, Arbo organiza unha segunda edición do certame fotográfico “Arbo, Vila da lamprea-LXII Festa da lamprea”.

Este concurso, enmarcado tamén nas actividades de promoción da Festa da Lamprea, pretende atraer visitantes ao municipio para que coñezan os atractivos turísticos que ofrece, e que sexan os propios visitantes os que conten a través das súas fotografías a súa experiencia.

No certame premiaranse as mellores instantáneas, as máis espectaculares e orixinais realizadas por calquera persoa en calquera punto deste concello e animar aos turistas a que coñezan a gran riqueza que Arbo, pode ofrecer.

Ademáis, “este concurso busca atraer a Arbo, a un perfil de turistas afeccionados á fotografía, que poden encontrar na beleza do noso entorno un motivo para visitar a Vila” segundo apunta o rexedor de Arbo, Horacio Gil.

A temática é libre, sempre que estea vinculada directamente cos valores turísticos, patrimoniais, naturais, socioculturais, ambientais, etc. de Arbo. As persoas que desexen participar no certame, deberán enviar as fotografías ao correo electrónico oficinas.concellodearbo@gmail.com . O prazo límite de presentación é o 10 de xuño e a votación será entre os días 14 e 20 de xuño.