Promover a igualdade de oportunidades, darlle visibilidade ao talento do liderado feminino, xerar oportunidades de promoción e recoñecemento ás protagonistas son os obxectivos de “Elas emprenden”. Un programa posto en marcha pola Concellería de Igualdade de Baiona, a través do Centro de Información á Muller, no marco da Primavera Lila, subvencionado pola Deputación de Pontevedra.

Celebrarase a vindeira fin de semana, o sábado e domingo, 2 e 3 de abril, no multiusos de Sabarís. O programa de actividades está aberto ao público en xeral e conta con encontros coas protagonistas, música en directo, talleres, teatro e unha pasarela de moda. A concelleira de Igualdade, Yasmina Moreira, sinala que este “é un proxecto no que participan mulleres emprendedoras de distintos ámbitos, un espazo para crear redes e fortalecer o empoderamento da muller. O mesmo tempo damos visibilidade ao talento e á creatividade das mulleres participantes, ofrecendo ao público asistente experiencias moi interesantes que non deixarán a ninguén indiferente” De xeito paralelo, ponse en marcha o programa “Con voz propia”. Trátase dunha intervención psicopedagóxica no que a práctica vocal (coral e solista) utilízase para incrementar o empoderamento das mulleres. A cabalo entre a canto-terapia e a aula de música común, o programa combina as estratexias propias do ensino convencional do canto co enfoque musicoterapéutico, facendo da expresión musical un vehículo para a expresión emocional, Dende a Concellería de Igualdade indican que este proxecto parte do presuposto de que a aprendizaxe de canto, como conxunto de técnicas e habilidades vocais e musicais unidas á expresión de emocións auténticas, pode incrementar a seguridade e a confianza, axudando na descuberta e valorización de si e da/s outra/s, favorecendo a inclusión e mellorando a propia estima e realización. Desenvolverase ao longo dos meses de abril e maio, os mércores en horario de mañá. Na metodoloxía está previsto o ensino das habilidades de base do canto, utilizando o método de Maga de Voz. Ao mesmo tempo utilizaranse moitos recursos da musicoterapia, a danzaterapia e a dramaterapia para fomentar a libre expresión o arraigamento e empoderamento do corpo e a voz das participantes. Aquelas mulleres que estean interesadas en participar poden contactar co CIM de Baiona chamando ao número de teléfono 986 35 75 54.