O polideportivo municipal do Porriño foi epicentro da danza urbana. Uns 150 bailaríns chegados de toda a xeografía galega disputaron o I Trofeo Concello do Porriño de Hip-Hop, unha competición que puntúa para a clasificación nacional da Federación Española de Baile Deportivo.

No evento, organizado polo Club Deportivo Pasos-Bailegalicia, en colaboración co Concello do Porriño, os deportistas competiron en trece categorías, con premio para os tres primeiros de cada unha delas.

O xurado estivo composto por tres bailaríns do máis alto nivel na modalidade, Max One, que chegou dende Barcelona, Lidia Rioboo, de Madrid e Julia Laport, dende A Coruña.

Dende a organización destacaron o nivel dos participantes e a vistosidade do evento. “Entre os deportistas que competiron no Porriño están grupos que son campións nacionais, do máis alto nivel da Federación de Baile Deportivo”, explicou Miguel Abreu, director de Pasos-Bailegalicia,

Cabe destacar que a danza urbana é unha modalidade relativamente nova dentro da Federación de Baile Deportivo. O Breaking, será por primeira vez deporte olímpico en París 2024 tras ser recoñecido dende hai pouco como deporte polo Comité Olímpico Internacional.