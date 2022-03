55 expositores chegados de toda Galicia e norte de Portugal déronse cita na décimo terceira edición das Xornadas da Camelia de Salceda de Caselas. A mostra segue así a consolidarse como unha das máis importantes da provincia, pola cantidade de metros de exposición, polo número de expositores, un cento, como pola cantidade e variedade de flor alí amosada.

Centos de persoas pasaron ao longo de toda a fin de semana polo auditorio municipal, que lucía as súas mellores galas, ateigado desta flor que pon cor aos invernos.

As xornadas deron comezo o sábado co acto de apertura no que se agasallou aos participantes cun detalle conmemorativo e que contou coa actuación do gaiteiro Xulio Lorenzo, que puxo a nota musical ao evento, e que non estivo carente de emoción xa que o gaiteiro presentou unha nova peza titulada “Branca Camelia”, a cal dedicou a “Antonio e Elena, os que son, sen dúbida, os artífices e responsables do éxito destas xornadas”, sinalan fontes municipais.