“Mulleres fronte ao espello” e “A historia do feminismo; das Sufraxistas ao Me Too” foron o título das dúas primeiras actividades do ciclo “Xuntas aprendemos”, enmarcado no programa conmemorativo do Día Internacional da Muller. E quedan por celebrarse outros tres obradoiros conferencias nos que se compartirá, aprenderá e reflexionará sobre o desenvolvemento persoal, o feminismo, a igualdade, os recursos públicos e atención xurídica a mulleres.

A cita será cada xoves de marzo de 18 a 20 h. Para participar, por cuestións de aforo, recoméndase reservar praza nos correos igualdade@tui.gal e aula.tui@pontevedra.uned.es. Amais pódese ampliar a información sobre esta actividade no teléfono 633 903 446 O día 17 de marzo, Ana Román, axente de Igualdade colaboradora do Concello de Tui, falará de xénero, patriarcado, androcentrismo, estereotipos, violencia simbólica, linguaxe sexista, socialización diferenciada. O seguinte xoves (24) “A intervención xurídica con mulleres; unha perspectiva feminista”, será o título do relatorio de Silvia Rodríguez, avogada e especialista en Igualdade do programa “Muller Tui” do Concello de Tui. Por último, o día 31, “Mitos do amor romántico” violencia de xénero, amor compañeiro, a horta do amor, a cargo de Minerva Ojeda, psicóloga clínica pola UNAM (México). A concelleira de Igualdade, Ana Núñez, expón que se trata “dunha actividade moi interesante, na que quixemos xuntar un espazo de pensamento, coñecemento e profesionalidade -e de aí a colaboración coa aula UNED e as distintas profesionais convidadas- coa experiencia diaria das mulleres e os seus problemas reais”. Engade que “esa posta en común é o espazo no que todas, participantes e convidadas, porán en común coñecemento e experiencia: é un lugar de reflexión e tamén de sonoridade”. É por iso polo que a concelleira convida ás veciñas de Tui a participar neste ciclo.