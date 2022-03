A Oficina Municipal de Información Xuvenil de Tomiño abriu o prazo de inscrición, a través da web tomino.gal, para dúas propostas formativas que comezarán en abril, ambas para persoas de 12 anos en adiante.

Por unha parte celebrarase un obradoiro de Videomapping, os días 8 e 9 de abril, da man do artista visual navarro Miguel Martínez Caraballo, coa idea de impartir esta nova disciplina sobre a fachada do edificio do Concello. O alumnado asistente participará activamente durante dúas xornadas de formación e proxectará sobre a fachada da casa consistorial o videomapping realizado.

E, por outra banda, a artista Gemma Marqués ditará un curso teórico-práctico de pintura básica para entender a teoría da cor, aprender a mesturar as cores dun xeito rápido e eficaz, facer gamas de cor e así poder crear obras cunha técnica axeitada, fácil e rápida. Será os mércores do 20 de abril ao 18 de maio.

Adopción de mascotas

Ademais, o grupo de voluntariado da OMIX organiza hoxe, de 10.00 a 14.00 horas na Praza do Seixo unha xornada de adopción canina e felina. Existe a posibilidade de adoptar un animal da protectora ou un gato ou gata procedente de colonias de familias que viven na rúa e tamén se pode axudar doando comida ou material.