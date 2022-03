“Para nós é unha honra, que esta figueira que é pequeniña, medre, como medre tamén a nosa colaboración durante este ano e no futuro”. Esas foron as palabras de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, logo de plantar, mediodía no terreo anexo ao Edificio de Benestar do Concello de Tomiño unha filla da figueira da casa da escritora Rosalía de Castro en Padrón.

O representante da fundación salientou que Tomiño foi un dos primeiros concellos mecenas da Casa de Rosalía na nova etapa e tamén no pasado. Pola súa banda, a alcaldesa Sandra González, sinalou que “a pequena figueira plantada simboliza a unión de Tomiño coa fundación e coa casa de Rosalía”, lembrando que o mecenazgo foi aprobado en pleno por unanimidade e que agarda que xurdan novos proxectos culturais entre as dúas entidades. Así mesmo, a alcaldesa agradeceu o labor da concelleira de Cultura, Ani Fernández, “rosaliana de formación e devoción que levou todo o traballo da organización dos actos conmemorativos”. A plantación foi no barrio da Rocha, nas proximidades da Casa da Cultura, e o acto contou coa participación de integrantes do Consello da Infancia e Adolescencia Voces Novas, que leron varios poemas, e de dúas compoñentes do Grupo de Gaitas Virxe do Alivio, que puxeron a nota musical. Con esta plantación o Concello quixo homenaxear á figura de Rosalía de Castro, reafirmando o seu compromiso coa Fundación do mesmo nome, da que é mecenas desde hai un par de anos. O acto puxo o broche á programación dos actos de conmemoración do 185 aniversario do nacemento da poeta e escritora galega. As persoas asistentes recibiron unha flor de camelia e un poema da autora. Así mesmo, o Concello agasallou á Casa de Rosalía de Castro cunha planta de camelia A figueira orixinal, un exemplar de Ficus Carica L, da Rexión Mediterránea, Asia Menor, preside o xardín da casa da escritora sita en Padrón. Árbore monumental e senlleira dos tempos de Rosalía, é un dos rexistros florísticos máis prezados de Galicia e unha das árbores protagonistas indiscutible da finca, que leva resistindo heroicamente as inclemencias do tempo e a escasa lonxevidade da súa especie. Non existe documentación que permita coñecer a data de plantación, aínda que é probable que a propia Rosalía a plantara tendo en conta os versos publicados en ‘Cantares galegos’ en 1863: Miña terra, miña terra, terra onde me eu criéi, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantéi.