Soutomaior exalta a camelia

Máis dunha vintena de expositores participan esta fin de semana no XX Certame da Camelia no Castelo de Soutomaior. Precisamente, no xardín deste emblemático lugar pódense observar máis de 400 exemplares de camelia, 18 deles centenarios, e en continuo crecemento. Un xardín con gran valor botánico e cultural e proba diso é que foi o primeiro de España en ser recoñecido como Xardín de Excelencia Internacional de Camelia pola Sociedade Internacional da Camelia, no marco do Congreso Internacional da Camelia celebrado en China en 2012. Tamén foi o primeiro en España en obter o certificado de Xardín Histórico Observer, no ano 2020.

O Concello de Soutomaior organiza este certame no que a mostra trasládase tamén ao comercio local, que tamén participan decorando os seus escaparates. Entregaranse un total de 14 premios nas diferentes categorías, así haberá primeiro, segundo e terceiro á mellor flor; primeiro, segundo e terceiro á mellor composición artística; primeiro, segundo e mención especial ao traballo escolar, e para os comercios tamén, primeiro e segundo premios á mellor flor no escaparate e primeiro e segundo á mellor composición artística no escaparate; ademais, entregarase o premio especial Lelita Gradín.

Visitas caracterizadas

Había moitas ganas de observar os magníficos exemplares de camelia no Castelo de Soutomaior que non deixaron a ninguén indiferente. A Deputación de Pontevedra estreou o pasado sábado a segunda edición das visitas caracterizadas ao xardín da fortaleza, nas que tres actrices encarnan a Emilia Pardo Bazán, María Vinyals e Coco Chanel para guiar aos visitantes a gozar da floración da flor emblemática das Rías Baixas.

Nas visitas caracterizadas ao Castelo de Soutomaior pódense coñecer todas as variedades de camelia plantadas neste xardín de excelencia internacional, onde o público coñece a súa orixe, os coidados necesarios e outras curiosidades arredor da flor. As visitas comezan no punto de inicio da Ruta da Camelia do Castelo e percorren lugares como o estanque, arredor do cal se atopan camelias do século XIX, ou a Fonte da Marquesa, en cuxas proximidades está o exemplar de camelia máis monumental do recinto e tamén a plantación de té.

Ademais, unha parada obrigada é o Xardín de Camelias con nome de muller, que a Deputación puxo en marcha en 2020 para render homenaxe a mulleres ilustres da historia universal como son María Vinyals, Rosalía de Castro, a Bella Otero, Jane Andersen, Sofía Novoa, Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega e Jimena Fernández de la Vega (ás que se irán sumando novos tributos a medida que se vaian desenvolvendo cadansúa camelia). Trátase do único xardín de camelias con nome de muller que existe en todo o mundo.

Estas visitas caracterizadas volven despois dun parón en 2020 e 2021, cando se decidiu suspender a súa celebración por mor da situación sociosanitaria. Co seu regreso, programáronse un total de 24 sesións, os domingos de febreiro e marzo. Cada día as visitas divídense en tres quendas, ás 11.00, ás 12.30 e ás 16.30 horas. O prezo desta actividade é de 8 euros xa que inclúe, trala visita aos xardíns, a entrada ao interior do Castelo.

As entradas pódense adquirir desde a páxina web do Castelo (castelodesoutomaior.com) onde tamén están á venda as visitas guiadas, os martes e xoves pola tarde, ao prezo de 3 euros, neste caso unicamente se inclúe o percorrido polos xardíns a cargo de persoal especializado.