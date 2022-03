A camelia volve encher de aroma e cor Salceda de Caselas. Como viña sendo habitual ata que a COVID irrompeu nas nosas vidas, o concello salcedense celebra no mes de marzo as Xornadas da Camelia. Será a vindeira fin de semana, os días 19 e 20, con horario continuado de visitas aos máis de 10 metros de mostra exposición.

O sábado dará comezo ás 16.30 horas, ata as 21.00 horas, e contarase para o acto inaugural co acompañamento musical do gaiteiro Xulio Lorenzo; o domingo poderanse contemplar os máis de 60 expositores en horario de 10.00 a 21.00.

Nesta décimo terceira edición, o escenario volverá a ser o auditorio municipal.