Nunha nova mostra da aposta firme que se está a facer pola defensa dos dereitos das mulleres o Concello de Salceda de Caselas puxo en marcha unha programación específica para conmemorar o Día Internacional da Muller. O obxectivo é visibilizar a loita firme por acadar a igualdade real entre homes e mulleres, “agardamos que chegue o día en que este tipo de actos reivindicativos non sexan precisos porque se teñan alcanzado os obxectivos de igualdade real, mais polo de agora faise máis necesario que nunca berrar ben forte a prol da defensa dos dereitos das mulleres, en Salceda, en Galicia, e no mundo enteiro. Por nós non vai quedar”, indica a concelleira de Igualdade e tenenta de Alcaldía, Loli Castiñeira.

Celebrouse un contacontos e unha concentración con lectura de manifesto por parte de escolares; permanece aberta a exposición de fotografías “Salceda contra a violencia de xénero” na Casa de Cultura Castelao e tamén se presentará no IES Pedras Rubias o libro “Galegas na ciencia” de Isabel Blanco.