Nomes de ámbito local como Casto Sampedro ou Reveriano Soutullo e intelectuais ou artistas que falaron de Redondela, como Julio Cortázar ou Dalí, teñen xa o seu sitio na Alameda Castelao, e outros como Xela Arias ou Álvaro Cunqueiro, na Alameda Rosalía de Castro, en Chapela.

Trátase dunha iniciativa posta en marcha polo Servizo de Normalización Lingüística para perpetuar o nome de persoeiros ilustres de Redondela, ou que mantiveron relación co municipio, a través de placas situados nos bancos das dúas alamedas.

Logo desta primeira quenda, en xuño de 2019, o goberno local continúa engadindo novos nomes aos bancos para que, a través deles, a veciñanza coñeza máis sobre os homes e mulleres que lles dan nome e quede perpetuada a súa memoria. Eles son: Alejandro Otero (1888-1953) médico, catedrático e reitor da Universidade de Granada, morto no exilio; Telmo Bernárdez (1885-1936) médico, líder agrarista e alcalde de Redondela, fusilado en 1936; José Figueroa (1880-1912) emigrante no Brasil, filántropo e benfeitor; Ernestina Otero (1890-1956) profesora de mestres e pedagoga; Paulina Sánchez (1898-1971) mestra e activista cultural; Antonia Míguez Lago (1917-2001) das primeiras mulleres sindicalistas de Redondela; Lois Pereiro (1958-1996) poeta de culto, dedicóuselle o Día das Letras Galegas 2011; Mulleres solidarias de San Simón (1936-1943) que practicaron a solidariedade cos presos políticos detidos na illa de San Simón e no barco Upo Mendi; Juana Domínguez Núñez (1884-1967) dona da Taberna Nador onde nunca faltou pan para quen tiña fame; Ignacio Ramonet (1943) xornalista e profesor, director de Le Monde Diplomatique; A estirpe Cal (s. XX) fotógrafos comprometidos co pobo galego; Rita Regojo (1929-2011) fundadora da ONG Aldeas Infantís de Galicia; Felipe Cordero Carrete (1895-1988) emigrado en América, foi membro do Seminario de Estudos Galegos; Josefa Puga Docampo (1919-1995) represaliada polo franquismo e Suso Vaamonde (1950-2000) veciño de Chapela que destacou dentro do movemento de Voces Ceibes.