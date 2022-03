A Concellería de Igualdade do Concello de Baiona e a Dirección do CIM presentaron Primavera Lila. Entre os meses de marzo e maio levaranse a cabo toda unha serie de actividades cuxo obxectivo xeral é promover a consecución da igualdade real e efectiva entre as mulleres e os homes no ámbito escolar e cultural e previr a violencia de xénero

Aplicando a transversalidade de xénero, sen limitarse a un so contexto ou plano de actuación, para traballar na sensibilización en Igualdade e a prevención da violencia machista desde os distintos campos, a “Primavera Lila” integra toda unha serie de actividades enfocadas a distintos tipos de públicos. Hoxe mesmo, ás 20.00 horas no Auditorio V Centenario terá lugar a representación teatral “Invisibles” e mañá domingo, ás 18.00 horas no Centro Multiusos Sabarís representarase para o público infantil “A nena que quería navegar” No mes de abril, os días 2 e 3, porase en marcha o proxecto “Elas emprende”, galería de propostas. O sábado 9 realizarase un “escape room” de igualdade e prevención da violencia de xénero polo casco vello de Baiona baixo o título “Rexeita o Maltrato”. O 23 no centro multiusos mercado de Sabarís proxectarase para o público infantil a película “Valentina” en obre sesión, ás 17.00 e ás 19.00 horas. Xa no mes de maio poderase desfrutar da exposición “Primeiras xornalistas”, dende o día 10 ao 20 no salón de actos do CPI Cova Terreña.