Mulleres que aló polos anos 60 do século pasado non dubidaron en traballar tamén fóra da casa, formando parte dos cadros de persoal de tres importantes fábricas de Mos dedicadas ás industrias téxtil, do plástico e conserveira, foron as protagonistas da homenaxe que o Concello fixo no Día Internacional da Muller.

Esas mulleres foron moitas, pero en representación delas acudiron ao acto Emilia Mª Teresa (Pitusa) Díaz Álvarez, Marcelina Diaz Álvarez e María Fernández Blanco, ex traballadoras de Castellanas ou Taller de José Regojo, empresa que iniciou a súa actividade sobre o ano 1955 (a primeira en Mos); Antonia Romero Groba, Sara Cabaleiro Villar, Albina Tourón Rodríguez e María Claudel Costas Loureiro ex traballadoras de Plásticos Dayfer, empresa que se instalou en Mos en 1966; e Severina Romero Riveiro e María Ferreira Pérez, ex traballadoras de Conservas Alfonso Riveiro González, empresa que se instalou en Mos en 1967. O obxectivo deste acto era homenaxear a esas grandes loitadoras que se abriron un oco nun mundo de homes: pioneiras da industria mosense. Mulleres que triplicaban esforzos, traballando na casa e no coidado de fillos e maiores da familia, no campo e na fábrica para poder darlles unha mellor calidade de vida ás súas familias. Mulleres que se introduciron nunha industria cunhas condicións laborais moi duras, con salarios baixos e sen apenas dereitos laborais en comparación cos homes. “Elas foron pioneiras por lograr facerse o seu lugar na industria. E tamén por comezar a cambiar as condicións laborais femininas abríndonos paso e dándonos facilidades ás xeracións de mulleres que chegaríamos posteriormente ao mercado laboral. Mulleres exemplares: exemplo de traballadoras. Nais. Fillas. Educadoras e coidadoras. Exemplo de veciñas. Exemplo de amigas e compañeiras entre si”, sinalaba durante o acto a alcaldesa Nidia Arévalo. A rexedora local compartía horas antes co seu homólogo do Porriño outra homenaxe ás mulleres da Louriña, neste caso ás peixeiras e comerciantes da praza de abastos. “Queremos poñer en valor o traballo das peixeiras, das praceiras e de todas as mulleres cuxo traballo diario tira do carro da economía local e da dos seus fogares”, afirmou o alcalde porriñés Alejandro Lorenzo. “É de xustiza dicir aquí na praza, onde conflúen as vidas de todas as veciñas e veciños da Louriña, que o papel da muller foi e segue sendo esencial no progreso do Porriño e que é por elas, polas nosas avoas, polas nosas nais…polo que o mundo nunca parou de xirar. Por todas esas que dalgunha maneira fan que pareza doado o que non o é”. Tralo acto de homenaxe, os representantes municipais visitaron a praza e a súa contorna, onde repartiron bolsas de tea co lema que este ano reivindica o 8M na Louriña, “A igualdade dende o berce”.