Con lemas como “Dereito a estar, dereito a achegar”, “Stop violencia de xénero” e “Semente de igualdade”, os concellos de Tui, O Rosal, Tomiño e A Guarda loitan os 365 días do ano pola igualdade de xénero e a prevención das violencias machistas.

A Guarda

Na Guarda, o venres 18, ás 20.30 horas no centro cultural, cita teatral da man da compañía Tarabela Creativa que representará a obra “Tabú” e xa para o mes de abril están programados un escape room, o día 2 ás 17.00 horas polas rúas da vila; dúas charlas a cargo de Amelia Tiganus, unha activista feminista abolicionista nada en Rumanía e que foi explotada sexualmente durante cinco anos en España, que estará o día 27 co alumnado de Bacharelato e ciclos formativos do IES A Sangriña e na xornada seguinte falará, no centro cultural, ás 19.30 horas, do seu libro “La revuelta de las Putas”, e, finalmente, estase traballando tamén no deseño dun roteiro coa finalidade de visibilizar e poñer en valor o importante papel das mulleres guardesas.

O Rosal

O Rosal pon freo á violencia de xénero. Ao abeiro do Día Internacional da Muller, o Concello pon en marcha diversas iniciativas para traballar co alumnado de infantil, primaria e secundaria do municipio aspectos como a perspectiva de xénero, a violencia ou a igualdade.

Con ese obxectivo, desenvólvese a iniciativa ‘Sinais contra a violencia de xénero’, unha actividade dirixida aos máis de 200 estudantes de entre 12 e 16 do Rosal, que traballan con sinais de tráfico contra a violencia de xénero. Os rapaces e rapazas teñen que percorrer un circuíto polos corredores do centro educativo con todas estas sinais con lemas como ‘Stop ao maltrato’, ‘Stop ao control’, ‘Cedo o paso á igualdade’, ‘Cedo o paso á educación’, ‘Perigo violencia vicaria ou ‘Perigo violencia psíquica’, entre outras mensaxes. Ademais, o alumnado completará a actividade coa achega de fotografías portando estas sinais.

Para o alumnado de infantil e primaria a actividade céntrase no cine en igualdade, coa proxección ‘Valentina’, filme gañador do Goya 2022 á mellor película de animación. Ademais, esta semana comezaron a desenvolverse os obradoiros de afectividade, nos que participa o alumnado de secundaria do CPI Manuel Suárez Marquier.

Tui

O Concello de Tui ten en marcha un amplo programa de actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller. Unha programación especial que se suma á realizada ao longo do ano con actividades de xeito transversal con perspectiva de xénero coma se reflicte no III Plan de Igualdade de Oportunidades entre homes e mulleres. Baixo o lema “Dereito a estar, dereito a achegar” as actividades deron comezo xa a semana pasada co ciclo “Xuntas Aprendemos” que continúa cada xoves deste mes de marzo na aula da UNED de Tui, onde o martes 29 terá lugar un networking de mulleres emprendedoras e empresarias.

Os mércores haberá ciclo de cinema, ás 19.30 horas no Teatro Municipal coa proxección de “Serás hombre” de Isabel de Ocampo, “María Solinha” de Ignacio Vilar, “Nación” de Margarita Ledo e “El Proxeneta” de Mabel Lozano; contando cada xornada coa presenza das directoras e do director.

Mañá, a partir das 11.00 horas, celebrarase “Estrelas”, un scape room na Praza de San Fernando e o vindeiro venres, ás 17.00 horas na Sala de Exposicións, sesión de contacontos “Contos vellos, novos finais” para público infantil.

O domingo 20 roteiro turístico ilustrado “Camiñando con elas”, previa inscrición na Oficina Municipal de Tui, onde se pode visitar a exposición “Mulleres icónicas tecidas a ganchillo”.

O 25 de marzo, ás 19.00 horas na Sala de Exposicións Municipal, a feminista e académica Rosa Cobo presentará o seu libro “Pornografía, el placer del poder”. Ao día seguinte, ás 20.00 horas no Teatro Municipal acto de recoñecemento “Mulleres de onte, de hoxe e de mañá” para lembrar e visibilizar as mulleres referentes do pasado e recoñecer o valor doutras mulleres tudenses que continúan a través do seu talento facendo achegas de valor incalculable a nosa sociedade.

Tomiño

Cun curso de autodefensa feminista foi como inauguraron a programación do Día da Muller no Concello do Tomiño. Logo do acto central a propia xornada, con lectura de poemas e actuación musical a cargo do alumnado do IES Antón Alonso Ríos, mañá proseguen as actividades cunha sesión de contacontos, “Procúrase Pepa a Loba”, ás 17.30 horas no auditorio de Goián.

Xa a vindeira semana, para os estudantes do instituto, celebrarase o xoves 17, un Cineforum pola Igualdade conducido por unha experta, e o venres 18 representarase a obra de teatro “Subterránea”, escenificada xa o pasado martes na Guarda.

O sábado 26 de marzo, ás 21.00 horas, o auditorio de Goián ofrecerá “12 uvas, dúas mulleres e unha oliva”, unha comedia da compañía Olivas Negras, con dirección de Marián Bañobre, que relata en clave cómica a historia de autosuperación e empoderamento feminino.

E ao longo de todo este mes pódese contemplar nas rúas da vila a exposición comisariada por Conchi Garrido Rodríguez “Preto de ti! Mulleres artistas a pé de rúa”.