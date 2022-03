A Concellería de Igualdade, que xestiona Iria Vilaboa, organizou un amplo programa para conmemorar o Día Internacional da Muller, e poñer o foco de atención sobre a igualdade como eixo im-prescindible para acadar unha sociedade xusta. Están a ser nove días de actividades variadas e dirixidas a todos os sectores da sociedade “como partes imprescindibles na loita pola igualdade” asegurou a alcaldesa Digna Rivas.

O programa arrancaba o pasado día 4 de marzo coa inauguración da exposición ‘Conquistadoras’ na Alameda Castelao e dende entón fóronse sucedendo actos. Dende onte celébranse as II Xornadas de Muller e Igualdade «Gemma Pereira Otero», hoxe de 10.00 a 14.30 horas o multiusos da Xunqueira acollerá o obradoiro Os medios de comunicación como axentes do cambio fronte a violencia machista e ás 20.00 horas, no mesmo lugar, monólogo Ellas bailan solas.

Mañá domingo, o teatro será o encargado de pechar a programación do 8M de Redondela coa posta en escena de Bravas, as 18.30 horas tamén no multiusos da Xunqueira.

Pola súa banda, Radio Redondela desenvolve ao longo de todo o mes unha programación especial co programa Recuperando as pezas que faltan ao mesmo tempo que, todos os primeiros luns de mes, da continuidade a emisión do programa As mulleres contan. Percorrendo Camiño.

A programación do 8M de Redondela, tal e como apunta a alcaldesa, “non queda cinguida a un so día ao igual que a loita pola igualdade non pode quedar limitada a actos puntuais”. Rivas lembrou a importancia de “traballar a prol da igualdade non só a través de celebracións ou conmemoracións, senón tamén no noso día a día e nas actividades cotiás que desenvolvemos”.