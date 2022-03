Porque son eles e elas os que deben sementar os valores da igualdade para que perduren no tempo e cambie a tendencia actual, a mocidade e a cativada convértense en protagonistas das actividades programadas con motivo do Día Internacional da Muller en Gondomar. Así nos institutos do municipio estanse a impartir obradoiros e charlas sobre esta efeméride e a loita pola defensa dos dereitos feminismos.

Os días 28 e 29 de marzo sumarase una nova actividade especificamente deseñada para escolares. “Estrelas”, un escape room, financiado con fondos do Pacto de Estado do Ministerio de Igualdade, e que terá como protagonistas ao alumnado de 5º de primaria dos colexios de Gondomar. A través do escapismo deberán recuperar o fulgor dalgunha estrela feminina que por algún motivo cambiou o rumbo da historia, dando así luz a nomes como Isabel Zendal ou Maruja Mallo entre outras moitas. Formación en liña O departamento de Igualdade de Gondomar lembra que a loita e as reivindicacións deben prolongarse os 365 días do ano. Neste contexto, organiza unha nova convocatoria de formación en liña a través da cal se abordarán cuestións como a educación para a diversidade, actuacións fronte ao acoso sexual ou a igualdade de oportunidade en actividades de lecer e tempo libre.