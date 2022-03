Logo de celebrarse o espectáculo de narración oral “Carabranca”, interpretado por Iria Pinheiro, e de proxectarse o documental “Nós, infinitas”, que amosa as testemuñas de diferentes mulleres do Concello de Soutomaior para facer reflexionar á cidadanía sobre a igualdade e os retos que se atopan as mulleres hoxe en día, queda por levar a cabo a charla coloquio “Somos, porque elas foron”. Nesta conferencia, impartida por Raquel Fernández Reguera, afondará no devir do movemento feminista durante a transición á democracia desde unha perspectiva histórica e social. Será o vindeiro venres, día 18, ás 18.30 horas na Biblioteca Luís Seoane.

Trátase dunha actividade organizada polo Concello de Soutomaior dentro da programación do Día Internacional da Muller, para conmemorar a loita das mulleres pola igualdade real nos diferentes eidos da nosa sociedade. Baixo o lema “8M Infinitas”, este ano a campaña centra o seu foco na diversidade dos feminismos, a fortaleza de nutrirse das diferenzas xeracionais, raciais, sexuais, mentais,... Diversas, conectadas, loitadoras, unha mirada atrás para lembrar as esquecidas e unha mirada adiante para construír a igualdade real. Así́ mesmo, o Concello de Soutomaior aposta por visibilizar o traballo das novas xeracións da súa poboación apostando por dúas rapazas do municipio: Elba Alján Alves, técnica en Ilustración e Premio Excelencia Académica en Artes 2020 polo seu TFE, para ilustrar a campaña municipal do 8M municipal e Raquel Fernández Reguera.