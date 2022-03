O Concello de Covelo acollerá o vindeiro sábado, 26 de marzo, a segunda proba da liga galega de orientación. Unha carreira de aventura que atraerá a centos de deportistas que terán a oportunidade de competir e, á vez, coñecer os ríos, as montañas, os vales e a natureza do municipio.

O “Raid Covelo, tralas pegadas do lobo” comezará ás 9.30 horas. con saídas escalonas, e a última categoría ten ata as 19.30 horas para rematar a proba. Trátase dunha competición multidisciplinar, que segundo explica a concelleira de Turismo de Covelo, Lourdes Enes, está destinada “a probar a capacidade de orientación e resistencia dos equipos que, sen axuda externa, compiten en igualdade de condicións, polo que estamos ante un dos deportes máis inclusivos do mundo”.

“O Concello amosa a súa satisfacción pola celebración deste tipo de eventos que ademais de fomentar hábitos de vida saudables atraen a centos de deportistas que non só amosarán a súa resistencia e capacidade, tamén coñecerán o noso marabilloso patrimonio natural e a oferta hostaleira da zona”, engade o alcalde Pablo Castillo.

O deporte dos Raids de Orientación consiste en realizar un percorrido, preestablecido pola organización, marcado no terreo mediante balizas e sinalado no mapa específico dese terreo que se entregará a cada participante.Os percorridos serán lineais e deberán realizarse en orde e haberá diferentes modalidades deportivas.

Os participantes, coa axuda dun compás, realizarán o percorrido elexindo o itinerario a seguir entre os puntos de control. En cada punto de control rexistrarán o seu paso mediante a tarxeta de control electrónica aportada por cada participante ou pola organización do evento.

Cada equipo, en función da súa propia estratexia, decide qué distancia percorre, que puntos de control visita, e que probas especiais realiza; tendo en conta que non pasar polos puntos de control supón non sumar os puntos que otorga dito control.

O tempo empregado e a puntuación conseguida en realizar o percorrido serán os determinantes da clasificación final. O prazo de inscrición remata o vindeiro 22 de marzo e as persoas interesadas poden inscribirse no enderezo electrónico info@xestanatureza.com ou no número de teléfono 644 56 76 14.

Esta proba, patrocinada polo Concello, está organizada pola Federación Galega de Orientación (FEGADO) e Xesta Natureza en colaboración con empresas privadas, coa FED, Xunta de Galicia, Deporte Galego e Deputación de Pontevedra.