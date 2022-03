Facer exercicio, manter a mente activa e non illarse socialmente son os tres eixos que os especialistas recomendan levar adiante para previr deterioros cognitivos e neles baséase o programa de “Envellecemento activo” que ofrece o Concello de Nigrán que arrancou este mes cos seus tradicionais cursos para maiores coas 130 prazas cubertas e lista de agarda

Como os outros anos, trátase de ‘Informática básica’, ‘Memoria’ para previr o deterioro cognitivo e ‘Vivilo Corpo’, dirixido a potenciar as capacidades motoras a través de exercicios de movemento e coordinación. Informática é impartido polo profesor xubilado Antonio Lago de xeito altruísta e os outros dous corren a cargo de Afaga, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Galicia. Como novidade, e para poder beneficiar a maior número de persoas, este ano baremouse entre os que elixiron máis dun curso para que ninguén quedase sen praza.

O carácter fundamental é preventivo, e a súa finalidade é a de garantir unha maior calidade de vida das persoas maiores tratando de evitar ou atrasar a aparición de problemas de memoria, do deterioro cognitivo, do alzhéimer e doutros problemas de saúde e de incapacidades; pero tamén de mellorar aqueles que se poidan ter na actualidade e de acadar un maior grado de autonomía e independencia.

“Apostamos por políticas que garantan a calidade de vida dos maiores, tamén con turismo social, bailes e mesmo o centro especializado en demencias neurodexenerativas en Panxón”, indica o alcalde de Nigrán, Juan González, quen destacou a pronta apertura do local social para a terceira idade no centro urbano, onde as antigas casas dos mestres de Vilameán.