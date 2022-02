No mes de xaneiro bateuse récord de visitantes na Oficina Municipal de Turismo de Tui. Case mil persoas demandaron información neste punto, situado aínda na praza de San Fernando, a maior cifra neste mes dende que se teñen rexistros deste servizo municipal.

En concreto foron 962 persoas as que pasaron pola oficina tudense, das que 302 eran peregrinos e 660 turistas. Nos datos rexistrados obsérvase un notable incremente de visitas con respecto aos últimos anos superando os datos de antes da pandemia. Así en 2016 foron 702 persoas as que pasaran pola Oficina e 603 en 2017. Tanto en 2018 coma en 2019 a oficina non abriu no mes de xaneiro, e en 2020 foran 588 os turistas e peregrinos que demandaran información. O ano pasado nas semanas de xaneiro en que estivo aberto o servizo só foron atendidas 6 persoas.

Dos 302 peregrinos que en xaneiro pasaron pola oficina tudense 118 eran internacionais e 184 nacionais. Portugal con 58 persoas realizando o Camiño, Alemaña con 15, Italia con 13 e EEUU con 11 foron os principais lugares de orixe dos peregrinos. Tamén houbo de Francia, Reino Unido, Países Baixos, Arxentina, Colombia, República Checa, Corea, Letonia, Chile, Brasil ou Xapón. Mentres a provincia de Pontevedra con 145 persoas, as Illas Baleares con 12, A Coruña con 7 e Córdoba con 5 foron os principais puntos de orixe dos peregrinos nacionais, chegando tamén dende Madrid, Murcia, León, As Palmas, Girona, Cidade Real, Sevilla ou Cádiz.

Dos 660 turistas que no primeiro mes de ano requiriron información turísticas 147 eran estranxeiros e 513 nacionais. No turismo internacional as principais procedencias foron Portugal de onde chegaron 89 persoas, Brasil con 24, Arxentina con 6,Italia e Ucraína, con 5 turistas de cada un destes países. Por outra parte de turismo nacional houbo 144 consultas de persoas da provincia de Pontevedra, 64 de Barcelona, 53 de Madrid, 43 da Coruña, e 25 de Baleares, entre outros lugares

Novo emprazamento

Dende o pasado 2 de febreiro a Oficina Municipal de Turismo está situada nun novo emprazamento no Paseo da Corredoira nº16, nunhas instalacións máis amplas, céntricas e modernas. O seu horario de atención ao público é de luns a domingo, incluíndo festivos, de 9.30 a 14.00 h e de 16 a 19 h. O teléfono de contacto 677 41 84 05, o correo electrónico turismo@tui.gal e posúe amais a conta @oficinaturismotui en Instagram. Neste mes están a recibir consultas tanto vía telefónica coma por correo electrónico de peregrinos que están preparando a realización do Camiño de Santiago interesándose por como chegar a Tui dende outros puntos de Galicia, ou onde obter a credencial do peregrino. Tamén teñen consultas de guías de turismo solicitando información para realizar visitas no verán con grupos de turistas.