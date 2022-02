Soutomaior “Divulgaciencia”

Divulgar, investigar, experimentar e visibilizar son os catro conceptos que definen Divulgaciencia. Trátase dun programa educativo promovido polas Concellerías de Educación e Xuventude de Soutomaior que pretende espertar a curiosidade pola ciencia e difundir contidos científico-tecnolóxicos mediante accións cunha metodoloxía dinámica, experimental e lúdica na que poida participar toda a cidadanía. Apostando pola experimentación e a curiosidade e polo fomento das vocacións científicas arredor da acción principal que será a Feira de Ciencias desenvólvese un programa de actividades previas complementarias dirixidas ao alumnado, profesorado e á cidadanía en xeral, para achegar a ciencia a todas as persoas e colectivos.

O programa iniciouse o pasado 11 de febreiro conmemorando así o Día Internacional da Nena e Muller na Ciencia. Nesa xornada máis dun cento de estudantes de 4º de ESO e Bacharelato participaron da acción “Vocacións científicas e novas profesións”. Primeiro celebraron a mesa coloquio “A ciencia de escoller un camiño” co fin de visilizar o traballo científico combinando formación con experiencia no mundo da empresa, achegando experiencias positivas e motivadoras que alenten á mocidade para escoller profesións nestas áreas. E a continuación participaron dun scape room no que tiveron que resolver mensaxes cifradas, enigmas matemáticos e quebracabezas lóxicos para dar coa solución.

Ó longo das vindeiras semanas poranse en marcha actividades nos diferentes centro educativos do municipio dirixidas a alumando de Primaria, Secundaria e Bacharelato. Así desenvolveranse tres obradoiros.

Investigando a natureza. Consistirá en implantar na aula unha metodoloxía lúdica con xogos e actividades para aprender todo o proceso que conleva unha investigación científica onde o alumnado deberá estudar os motivos polos que as plantas teñen follas de cor verde. Formación básica en técnicas de laboratorio para posteriormente realizar cromatografías de distintas mostras recollidas durante un traballo de campo previo fóra de aula para coñecer os recursos medio ambientais do municipio.

Droneando. Unha aproximación práctica ao mundo dos drons. Para iso, traballaranse aspectos da aerodinámica e crearán un dron partindo duns elementos predefinidos para posteriormente poñer a proba as habilidades como pilotos.

O roubo no Castelo de Soutomaior. Como detectives, teñen que investigar para descubrir á persoa culpable do roubo. E todo isto utilizando a ciencia como ferramenta principal. Tomarán pegadas, descubrirán os fundamentos da análise de ADN e realizarán retratos robot mentres aprenden as bases científicas do traballo forense.

Por outra banda, organizaranse tamén obradoiros de ciencia creativa, “Saboreando ciencia” dirixido á terceira idade, vinculando o método científico e vida cotiá, e outros para a cidadanía en xeral.

Roteiros científicos

Celebraranse ademais tres roteiros científicos. Soutomaior mira ao mar, orientado ao medio mariño, abordando cuestións ambientais, xeomorfoloxía do litoral e a súa xeoloxía. Mergúllate no monte, ofrecendo un percorrido polos camiños da Montesiña para aprender a recoñecer a fauna e a flora dos bosques. E aventura ecolóxica, que consistirá nunha visita a unha das praias onde se realizará unha recollida de residuos e unha mostraxe de microplástico, que serán enviados logo ao proxecto “Thebigmicroplasticssurvey”.

O alcalde Agustín Reguera, indicou na xornada inaugural que o obxectivo principal desta iniciativa é “fomentar a vocación pola experimentación e a curiosidade científica entre a mocidade do municipio e promover a participación equitativa e plena da muller nos ámbitos tecnolóxicos”.

Feira das Ciencias

A Feira das Ciencias, o xoves 5 de maio en Talo Río, será o broche de ouro do programa. Ao logo de toda a xornada haberá unha exposición de proxectos, con stands de feira físicos e tamén virtualmente na web, onde se colgarán vídeos elaborados polo alumnado coas demostracións científicas e investigacións; visitas guiadas doutros colexios, centros de maiores, asociacións e público xeral e o espectáculo científico “Cienceando”, un show ameno e divertido, que irá percorrendo algunhas aportacións científicas claves na evolución da humanidade.

Para fomentar a participación dos centros, estes poderán participar nunha formación a medida sobre como levar a cabo pequenas investigacións e convertelas nun proxecto para presentar na feira. Esta sesión de asesoramento previo a centros, formación e apoio ao profesorado levouse a cabo fai uns días no IES Soutomaior e volverá a celebrarse o 14 de marzo no Colexio Santiago.