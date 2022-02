A Alameda da Guarda será o escenario dende hoxe e ata o martes dos diferentes actos de Entroido. Actividades, segundo indican dende o Concello, “de corte sinxelo, que buscan fuxir de aglomeracións sen deixar de achegarnos a música e o humor como ingredientes principais”.

Se ben os principais destinatarios das actividades son as nenas e nenos, reservouse tamén un espazo para o tradicional baile de entroido cunha proposta moi especial, o espectáculo “Entroidanzas” que da man da compañía Pesdelán fará, mañá a partir das 17.00 horas, un percorrido polas músicas e danzas de Entroido de todo o mundo coa única pretensión de poñer ao público guardés a bailar, sen importar a súa idade, como os folións de Ourense, os paraugas do Frevo de Pernambuco ou os corcovados do centro de Italia.

Antes, hoxe mesmo, ás 17.30 horas, Brais das Hortas presentará o seu último traballo musical “Consertasso na horta”. E o luns, tamén para os máis pequenos da casa, será Peter Punk o encargado de amenizar a tarde co seu espectáculo “A Chungatrona” e a continuación animación musical coa charanga Vaya Panda.

Desfile

Para pechar a programación chegará o desfile de martes de entroido, ás 17.30 horas, que repetindo o formato de 2020 contempla unha compensación económica fixa para os dezaseis primeiros participantes nas categorías de carrozas, comparsas ou grupos, e cuxo prazo de inscrición xa está pechado, podendo tamén participar sen optar a esa axuda sumándose á comitiva no propio día.

O desfile mantén o habitual percorrido por Rúa Porto Rico, Rúa Galicia e Alameda e contará coa animación do grupo de batucada Axé Bahía que ao final do mesmo ambientará coa súa música para pechar o gran baile de despedida ata o vindeiro entroido.