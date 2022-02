Xa están en funcionamento, desde onte, as rutas do proxecto “Río Miño, un destino navegable” que comparten os concellos de Tui e Salvaterra de Miño, as cámaras municipais de Valença e Monçao, con Turismo de Galicia e Turismo Porto e Norte.

As rutas comezan ás 10.00 horas e son gratuítas. Son unha experiencia turística única entre catro cidades de dous países unidas polo río Miño.

As oficinas de turismo de cada municipio serán o punto de partida para un percorrido que permitirá coñecer os conxuntos históricos de Tui, Valença, Salvaterra e Monçao, gozar da súa gastronomía, as compras, e amais navegar polo río Miño entre os municipios que conforman cada unha destas dúas eurocidades.

Son oito horas de actividades nas que un tren turístico realizará a unión entre os centros históricos e o pantalán de atraque da embarcación.

As persoas interesadas poden facer as súas reservas en www.hemisferios.org ou no teléfono (+34) 620 900 265 . Inclúe percorrido con guía polos conxuntos históricos, transporte en tren turístico, e a viaxe en barco, sendo a comida por conta do participante. Cada ruta ten unha participación mínima de 7 persoas e máxima de 15.

Esta primeira semana, ata o domingo 6 de marzo, o barco realizará as viaxes entre Tui e Valença, e a partir do luns 7 o percorrido será entre Salvaterra e Monçao. Iranse alternando así as saídas semanalmente entre as eurocidades participantes no programa.

Ofértanse un total de 6 rutas. Hai dispoñibles catro rutas curtas entre Tui-Valença, Valença-Tui, Salvaterra-Monçao e Monçao-Salvaterra.