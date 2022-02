O Concello de Nigrán recupera o tradicional desfile tralo entroido telemático do ano pasado. Serán un total de seis comparsas que suman máis de 400 integrantes as que desfilen esta noite pola vila.

O desfile, como é habitual desde a rúa Telleira ata a Casa Consistorial, arrancará coa batucada de Bate no Cobre ás 20:30 horas e desde as 21:00 as comparsas sairán segundo a clasificación do sorteo realizado o pasado mércores no salón de plenos. As actuacións desenvolveranse á altura da casa consistorial.

O xurado dará o fallo ao remate do evento tendo en conta para a concesión dos galardóns a orixinalidade, o vestiario, a actuación e o número de participantes de cada comparsa. A primeira agrupación clasificada recibirá 700 euros, a segunda 600, a terceira 500, a que quede en cuarto posto 400, 300 euros a que quede en quinto lugar e 250 euros a derradeira. A maiores aquelas que pertenzan a asociacións culturais, deportivas, educativas ou veciñais de Nigrán, que neste caso só é unha (a Asociación Centro Cultural Recreativo Parada do Miñor), recibirá unha dotación adicional de 300 euros.

A programación continuará o luns, que será a quenda dos máis pequenos con contacontos e baile desde as 17.00 no auditorio municipal.

Enterro do Kiko

O Entroido en Nigrán finalizará o sábado 12 de marzo co tradicional enterro do Kiko de Parada que, unha vez máis, partirá dende a casa consistorial sobre as 18.00 horas tirado por un carro de bois para ser velado a continuación ao Torreiro de Parada, actos que se celebran co Centro Cultural Parada do Miñor e que rematarán coa queima do kiko e un concerto de D´Lider.