Na parroquia de Goián, este ano volverase a respirar a esencia tradicional do entroido, aínda que cun formato distinto. Impulsado pola Asociación Cultural Taíña e contando coa colaboración da veciñanza e do Concello de Tomiño, o programa desenvolverase con actuacións, espectáculos, concertos, pasarrúas e actividades, pero sen o tradicional desfile do martes de entroido.

Hoxe, a partir das 17.00 horas e durante toda a tarde, na praza Pintor Antonio Fernández, haberá pasarrúas e actuación do grupo de fanfarria Brassica Rapa, xogos populares e atracción/actuación sorpresa. E dende as 21.30 horas o colectivo Máis Lume Kolektive estará animando coa súa soundsystem. Mañá domingo, ás 17.00 horas, haberá pasarrúas de treboadas e carretillada estática de entroido. Ás 19.30 horas levarase a cabo un serán de entroido aberto a todos os públicos, e a partir das 21.30 horas, sesión bailonga durante toda a noite, da man de Lakenobaila dj e concurso de disfraces. O martes, 1 de marzo, ás 18.30 horas concerto a cargo do trío Breocáns e, para rematar, ás 20.00 horas serán/guateque de entroido xunto cun concurso de disfraces.