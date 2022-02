Abriron 2022 cun encontro de rondallas conxunto e agora volven repetir a experiencia nos días de máis troula do ano. Mos e Porriño organizan o I Desfile Conxunto de Entroido na tarde deste sábado.

O percorrido dará comezo ás 18.00 horas na rúa porriñesa Progreso para continuar ata a glorieta do Costilleta, límite con Mos, de aí ás Angustias para seguir pola Avenida de Galicia, Domingo Bueno, baixada ata a Igrexa de Santa María por Fernández Areal e dende aí todo o tramo peonil ata a Praza Central, pasando por diante da casa consistorial.

Son un total de dous quilómetros de Entroido, cheos de luz, cores, diversión e moita música a cargo dunha ducia de comparsas participantes neste primeiro entroido conxunto que integrará a unhas 700 persoas, entre nenos e adultos, chegados non só de Porriño e Mos senón doutras localidades da bisbarra como Nigrán, Salceda e Pazos de Borbén, incluso da localidade ourensá do Carballiño. Batucada Percusión Latexo, Charanga Fanfarria Furruxa e The Turre’s Band amenizarán o desfile.

Tódalas comparsas recibirán aportacións económicas pola súa participación. En total, entre ámbolos dous concellos destinan para este fin máis de 20.000 euros, con axudas que oscilan dende os 300 ata os 1.000 euros dependendo do número de compoñentes que integren a comparsa

Desfile mañá en Sanguiñeda

A maiores desta acción conxunta, cada un dos concellos manteñen a súa propia programación de entroido. En Porriño lerase hoxe o pregón e celebrarase a 78 edición do Xogo da Ola, quedando aínda por diante varias xornadas de festa ata o mércores de cinsa. En Mos será mañá domingo, tamén a partir das 18.00 horas, cando as comparsas volvan desfilar pola Avenida de Sanguiñeda. Nesta ocasión participarán un total de 8 agrupacións, das cales seis xa as poderemos ver hoxe (Enredos de Guizán, Vaibem de PazOs de Borbén, A Cividade de Louredo, AVV Nosa Terra de Pereiras, a ANPA do IES de Mos e Dominó de Parada –Nigrán-) e as outras dúas son “O mellor de cada casa” e “Ldanzteka” de Gondomar.