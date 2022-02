O Concello de Covelo celebra hoxe un desfile de Entroido organizado en colaboración coa asociación de veciños e veciñas da parroquia de Maceira. O desfile será na contorna da praza renovada no centro desta parroquia, a partir das 17.00 horas.

A organización entregará tres premios ás tres mellores comparsas. Serán tres galardóns de entroido acompañados dun lote de produtos locais.

O desfile das comparsas estará amenizado por música de charanga. E, a maiores, haberá Mostra de produtos de Covelo desde as 15.30 horas ata o remate da festa. Haberá postos de xoiería, agricultura ecolóxica, moda, artesanía, cosmética, roupa e diferentes produtos comarcais de primeira calidade.

Arbo

Pola súa parte, o Concello de Arbo recupera mañá, e despois dun ano, o seu tradicional desfile de comparsas no seu “Domingo de Entroido”. O desfile sairá as 17.30 horas dende a Carballeira de Turbela.

Para participar basta con anotarse nas oficinas municipais, incluso unha hora antes do inicio do desfile.

Este ano para cumprir coas recomendacións sanitarias fronte á COVID-19, o número de membros

das comparsas redúcese, e aumenta o número de premios. As bases poden consultarse no taboleiro do Concello de Arbo ou na páxina web.

Para as comparsas de 6 a 10 membros, establécense 5 premios. A que obteña maior puntuación recibirá un premio de 200 euros. A segunda, un premio de 150 euros. A terceira un premio de 75 euros, a cuarta percibirá un premio de 50 euros e o quinto premio será de 25 euros.

Para as comparsas de 3 a 5 membros establécense 5 premios. A que obteña maior puntuación recibirá un premio de 120 euros. A segunda, un premio de 80 euros. A terceira, un galardón de 60 euros. A cuarta, un premio de 30 euros, e a quinta percibirá un de 20 euros.

Para as comparsas infantís (6 a 10 membros menores de 12 anos) establécense 5 premios. A que obteña maior puntuación recibirá un premio de 160 euros. A segunda, un premio de 90 euros. A terceira un premio de 60 euros. A cuarta, un premio de 30 euros, e a quinta percibirá un de 20 euros.

Durante o desfile será obrigatorio o uso da máscara e como establece o protocolo xeral para toda Galicia, evitarase o contacto físico e cumprirase a distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5 metros. Non estará permitido fumar, consumir outros produtos do tabaco nin consumir cigarros electrónicos na área de público.

A Cañiza

Tamén mañá terá o seu Entroido o Concello da Cañiza, na rúa Antonio Facorro, a partir das 19.00 horas. Será unha festa coa actuación do Grupo Fama. Debido á situación de pandemia o Concello optou por non celebrar o tradicional desfile e concurso de comparsas.

Agardando poder celebrar o Entroido como de costume en 2023, mañá A Cañiza terá unha Festa-Verbena para diversión de todas as idades. Os asistentes deben usar a máscara en todo momento, dentro da zona habilitada para a festa. O Concello lembra tamén a importancia de manter a distancia entre grupos de persoas.

Salvaterra

Salvaterra recupera o vindeiro sábado o Enterro da Lamprea a partir das 17.00 horas. O Concello tomou a decisión de reanudar esta celebración con tan boa acollida entre a veciñanza ante o descenso de casos de COVID-19 nas últimas semanas e pola relaxación das restricións sanitarias.

Con todo, a pesar de que a situación mellorou nas últimas semanas, cómpre non esquecer o cumprimento dunhas medidas mínimas básicas que permitan garantir un control sobre a propagación do virus. Por este motivo, o Concello de Salvaterra organiza un desfile de carrozas e música para despedir a comitiva da defunta lamprea, pero sempre mantendo as máximas medidas de seguridade.

Coma todos os anos, desde o consistorio fan unha invitación a todas aquelas persoas que queiran acompañar a lamprea participando como “choronas” e acompañando, en todo momento, á comitiva no seu percorrido polas rúas do centro; saíndo de Rosalía de Castro e continuando pola Rúa Castelao, Rúa Fonte da Vila e Dona Urraca, para rematar na praza do Concello onde o Notario dará lectura das últimas vontades da defunta lamprea.