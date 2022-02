“Un programa variado que recupera, logo de moito tempo, o seu tradicional espírito de celebración na rúa e no que as actividades para nenos e nenas, que sufriron especialmente as restricións da pandemia, teñen un especial protagonismo”. Así definiu a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, a programación para o Entroido 2022 elaborada polo Concello

As actividades comezan esta mesma tarde, a partir das 17.00 horas, co Entroido Infantil e Xuvenil na Alameda Castelao, onde terán lugar diversos obradoiros infantís con temáticas que xirarán entorno a esta festa. E ás 18.30 horas, concerto As que máis molan de A Gramola Gominola.

Mañá domingo as comparsas volverán a encher de ledicia, ironía, música e cores as rúas da vila dos viadutos. Ás 17.00 horas concentraranse no Campo da Feira e para ir quentando motores a Asociación de Percusionistas e Tamborileiros Aperta encargarase da animación polas rúas. A saída do desfile-concurso será ás 18.00 horas dende o Campo da Feira ata Vilavella. Xa ás 20.30 horas, terá lugar a entrega de premios ás comparsas gañadoras na Praza do Concello.

O martes de entroido, de 17.00 a 18.30 horas os máis pequenos da casa volverán a ser protagonistas cunha actividade especialmente pensada para eles como é o pasarrúas infantil Psycodelia a cargo de ‘Troula Animación’ e que percorrerá as súas Alfonso XII, Ribeira e Xeneral Rubín. E de xeito paralelo celebrarase o concurso de disfraces individual e colectivo, cuxa inscrición pode realizarse nos soportais da Casa do Concello dende as 16.00 horas. Unha vez rematado o concurso, arredor das 18.45 horas, terá lugar a entrega dos premios.

A primeira xornada do mes de marzo rematará cos pasarrúas e o espectáculo da Queima do Meco a cargo dos Festicultores que arrancará ás 19.00 horas dende a Praza de Ribadavia

Pola súa banda, Chapela recupera o seu entroido e celebrarao o vindeiro sábado, 5 de marzo. As 17.00 horas as comparsas participantes concentraranse no Alto da Encarnación. Ao igual que acontecerá mañá en Redondela, a Asociación de Percusionistas e Tamborileiros Aperta será a encargada de animar as rúas para, ás 18.00 horas, partir a triste comitiva do Enterro do Berete dende o Alto da Encarnación ata a Praia de Arealonga onde, cara ás 20.30 horas terá lugar a súa queima e o espectáculo de Festicultores que poñerá fin ao Entroido 2022.