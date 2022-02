O Concello da Cañiza pretende recuperar os Castros Cidade de Achas e A Cerquiña. O primeiro paso para poder facelo é adqurir os terreos a través dun proceso de expropiación. Por iso, o Concello asinou o inicio deste procedemento para a contratación dunha empresa redactora do proxecto de expropiación. Trátase de dous asentamentos fortificados, o Grande Castro da Cidade das Achas e o Castro da Cerquiña que destacan polo seu imponente sistema defensivo, dotado de grandes parapetos e murallas, como se recolle en varias memorias e anteproxectos que o Concello da Cañiza xa ten ao seu dispor e que propoñen a posta en valor destes dous espazos e do patrimonio cultural da Cañiza. Unhas actuacións que teñen por obxecto documentar os restos arqueolóxicos existentes no castro da Cidade e divulgalos entre os veciños mediante charlas, visitas e obradoiros, fornecendo un recurso patrimonial e turístico, visitable na Cañiza.