Bastaron un par de horas para esgotar todas as entradas para os dous concertos das Girl`s Gang en Mos. O seu debut será o 5 de marzo e de novo volveranse subir ao escenario do auditorio do Centro Dotacional de Torroso o día 13. Deste xeito, o grupo que se declara “feminino e feminista, cun show co que queremos deixar abraiado ao público, cheo de baile, música, harmonías, iluminación…” serán as encargadas de abrir e pechar a Semana da Muller no Concello de Mos.

Precisamente, a alcaldesa Nidia Arévalo, acompañou as mosenses de San Rafael, parroquia de Pereiras, Antía Caride Otero e Tamara Casal Barbeito, e ás viguesas Anabel Abalde Campos e Laura Martínez Puga (Law) na presentación do cartel do seu concerto debut, que terá lugar como antesala do 8M. A programación complétase coa actuación do Grupo de Teatro Mulleres en Igualdade, unha homenaxe ás primeiras mulleres da industria, un encontro interxeracional de mulleres mosenses cos mozos do instituto, un taller de suelo pélvico, o monólogo “Ler o prospecto antes de….”, a presentación do Plan de Igualdade do Concello de Mos e, para rematar, as Xornadas de intervención contra a violencia de xénero.